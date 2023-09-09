Украина, США и Румыния проведут морские военные учения

С 11 по 15 сентября текущего года, Военно-морские силы Соединенных Штатов и Румынии запланировали проведение крупных международных морских учений, получивших название Sea Breeze 23.3. Эти масштабные учения запланированы для проведения в прибрежных водах дельты Дуная и акватории Черного моря и предполагают активное участие Украины в качестве одного из ключевых участников, а также стран-союзников.

реклама

Местом проведения учений выбрана зона ответственности Военно-морских сил Румынии. Важно отметить, что в мероприятиях также примут участие представители Вооруженных Сил Болгарии, Великобритании, Турции и Франции, что подчеркивает международный характер данного события.

Основная цель этих морских учений, согласно заявлению Военно-морских сил Румынии, заключается в развитии операционного и тактического сотрудничества между странами-участницами, с фокусом на борьбе с взрывными устройствами, а также важно обеспечение свободной навигации в данном регионе.

В дополнение к этому, Министерство обороны Молдавии также объявило о проведении совместных военных учений с Соединенными Штатами и Румынией. Планируется, что эти учения, запланированные на период с 10 по 22 сентября, соберут около 500 военных специалистов из Молдавии, Румынии и Соединенных Штатов. Это мероприятие направлено на повышение оперативной совместимости вооруженных сил участвующих стран и на укрепление коллективной безопасности в данном регионе.