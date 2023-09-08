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МИД России: G20 на саммите в Нью-Дели планирует принять в свой состав Афросоюз
«Большая двадцатка» примет в свой состав Афросоюз

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На предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G20), который запланирован на 9-10 сентября в Нью-Дели, ожидается важное изменение в составе участников. Согласно заявлению министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, опубликованному на сайте дипломатического ведомства, планируется включение Африканского союза в число участников G20. Это решение направлено на расширение участия развивающегося континента Африка в мировой экономике и политике.

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Сообщение главы МИД подчеркивает, что Россия всегда поддерживала идею включения Афросоюза в качестве полноправного члена "двадцатки". Этот шаг представляет собой важный момент в направлении более инклюзивного и глобального подхода к решению мировых проблем.

Ожидается, что на саммите в Нью-Дели данное решение будет официально утверждено, и соответствующий пункт будет включен в итоговую декларацию саммита. Это свидетельствует о важности и актуальности данной инициативы для всего мирового сообщества.

Кроме того, министр Лавров выразил надежду на совместные усилия России и Африканского союза в направлении демократизации международных финансовых и торговых институтов. Это означает более справедливые и эффективные мировые экономические отношения, которые будут способствовать устойчивому развитию всех стран.

Важно отметить, что Президент России Владимир Путин не примет участия в этом мероприятии, и Россию будет представлять министр Лавров. Это подчеркивает важность и серьезное отношение России к обсуждаемым вопросам и их влиянию на мировой порядок и экономику.

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