В Европарламенте назвали потери Украины

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, депутат Европарламента из Ирландии, Клэр Дейли, выразила глубокую обеспокоенность текущей ситуацией в Украине. Она подчеркнула, что Украина не только понесла утраты в виде около полумиллиона человек, но и потеряла часть своей территории. Эти заявления были сделаны в ходе встречи и опубликованы на YouTube-канале VideoParliament Ireland.

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Дейли категорически опровергла утверждения Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно продвигаются на захваченных территориях. Она утверждает, что это не соответствует действительности и что Украина находится в состоянии кровавого конфликта.

Дополнительно, Клэр Дейли подчеркнула тот факт, что украинским властям приходится прибегать к мобилизации граждан даже в случае серьезных болезней и инвалидности, что свидетельствует о серьезности ситуации.

Ранее, бывший американский офицер, Дэниэл Дэвис, выразил опасения относительно текущей политики США в отношении Украины. Он считает, что эта политика может привести к дополнительным потерям территорий и населения со стороны Украины. По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ скорее всего будет неудачным.