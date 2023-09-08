В США предупредили Украину о потере территорий

Бывший американский офицер Дэниэл Дэвис, в своей статье для издания 19FortyFive, высказал опасения относительно текущей поддержки, предоставляемой США Украине, и предупредил о возможных негативных последствиях. По его мнению, такая поддержка может привести к территориальным утратам и потере населения со стороны Киева.

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Дэвис также выразил беспокойство о темпах исходящей из Украины контрнаступательной операции, считая её неэффективной и обреченной на провал. Он подчеркнул, что восстановление контроля над потерянными территориями будет сложной задачей для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Офицер также выразил сомнения в эффективности текущего подхода Вашингтона, который предоставляет Украине поддержку "столько, сколько потребуется". По его убеждению, такая стратегия может лишь увеличить гражданские жертвы и разрушение инфраструктуры Украины. Он заключил, что без привлечения обученных и опытных войск ни количество техники, ни снаряжение не изменят текущую обстановку.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер также выразил свои опасения, указав, что Украина может продолжать контрнаступательные операции из-за опасений перед возможными последствиями со стороны Запада, и что президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении.