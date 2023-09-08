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Трампа хотят отстранить от выборов в соответствии с 14-й поправкой Конституции
Трампа решили отстранить от выборов в соответствии с 14-й поправкой Конституции

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Прокуроры, действующие по 14-й поправке Конституции США, которая отнимает у лиц, вовлеченных в мятежи и восстания, право занимать государственные посты, приняли решение исключить экс-президента Дональда Трампа из будущих выборов на пост главы государства. Это важное решение, получившее широкую поддержку как среди республиканцев, так и среди демократов, подчеркивает важность принципов, заложенных в данной поправке.

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Трамп, вступивший в должность президента 20 января 2017 года, столкнулся с обвинениями как на штатном уровне в Джорджии, так и на федеральном уровне в округе Колумбия. Ему предъявляется участие в попытках восстания против Конституции и оказание поддержки другим лицам, совершавшим подобные действия.

14-я поправка, применяемая в данном случае, широко использовалась после Гражданской войны для того, чтобы лица, руководившие Конфедерацией, не имели возможности занимать федеральные должности, если они не были осуждены за свои действия.

Бывший президент высказывал предположение о возможных условиях снятия обвинений с него. Он не исключал соглашение с прокурорами, предусматривающее его уход из президентской гонки и политики в обмен на помилование. Но при этом подчеркивал, что он не заинтересован в подобных предложениях.

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