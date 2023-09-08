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Доставка снарядов, содержащих обедненный уран, для украинской армии, по мнению военного эксперта Кристиана Меллинга из Немецкого общества международных отношений, не представляет средство, способное радикально изменить ход боевых действий в данной зоне. Эта точка зрения была представлена журналу Der Spiegel.
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Согласно Меллингу, несмотря на то, что такие снаряды обладают более высокой эффективностью по сравнению с традиционными видами боеприпасов, их поставки "не изменят игровые правила для Украины".
Предварительно стоит отметить, что Соединенные Штаты официально объявили о выделении нового пакета помощи Украине в размере 175 миллионов долларов, включая поставки снарядов с обедненным ураном. Важно отметить, что в этот пакет входят 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams, содержащие сердцевину из обедненного урана, из американских военных запасов.