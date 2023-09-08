В Германии назвали бесполезными поставки снарядов с обедненным ураном для ВСУ

Доставка снарядов, содержащих обедненный уран, для украинской армии, по мнению военного эксперта Кристиана Меллинга из Немецкого общества международных отношений, не представляет средство, способное радикально изменить ход боевых действий в данной зоне. Эта точка зрения была представлена журналу Der Spiegel.

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Согласно Меллингу, несмотря на то, что такие снаряды обладают более высокой эффективностью по сравнению с традиционными видами боеприпасов, их поставки "не изменят игровые правила для Украины".

Предварительно стоит отметить, что Соединенные Штаты официально объявили о выделении нового пакета помощи Украине в размере 175 миллионов долларов, включая поставки снарядов с обедненным ураном. Важно отметить, что в этот пакет входят 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams, содержащие сердцевину из обедненного урана, из американских военных запасов.