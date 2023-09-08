Прогнозы генерала: Украина в опасности, а Россия укрепляется

Бывший глава военной разведки Чехии, генерал Андор Шандор, выразил опасения относительно возможных событий в Украине в свете текущего конфликта, который, по его мнению, может привести к серьезным потерям для страны и даже к полному ее разрушению. По словам Шандора, такое развитие событий позволит России укрепить свою позицию на мировой политической арене. Свои мысли генерал поделился в интервью польскому изданию Mysl Polska.

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Шандор предположил, что мировое сообщество может столкнуться с еще одним "замороженным конфликтом", который вызовет серьезные проблемы, особенно для той части Европы, в которой находится Чехия. "Основываясь на историческом опыте, рассмотрении возможных угроз и грузе ответственности, Россия, по-видимому, продолжит оставаться ключевым фактором, объединяющим страны Центральной и Восточной Европы", - отметил генерал.

Генерал также выразил тревогу относительно потенциала постепенного втягивания в конфликт большего числа стран, даже если они изначально не намерены принимать в нем активное участие. Он указал на распространенную точку зрения, согласно которой полноценный конфликт с Россией не соответствует интересам какой-либо из сторон, однако предупредил, что риск вовлечения в конфликт по-прежнему существует и может увеличиваться. "Боюсь, что мы будем все глубже увлекаться в этот конфликт", - подчеркнул Шандор.

Ранее генерал отметил, что западные страны имеют ограниченные возможности и ресурсы для поддержки Украины в длительном конфликте. В качестве примера он привел Германию, которая, по его мнению, делает много обещаний, но не всегда соответствует своим обязательствам и реальности.