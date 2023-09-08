Нового министра обороны Украины обвинили в работе на американскую разведку

В свежем обнародованном материале турецкой газеты "dikGAZETE" стало известно, что новоиспеченный министр обороны Украины, Рустем Умеров, оказывал содействие американской разведке, предоставляя информацию, связанную с конфликтом на Украине. С этим обвинением выступил журналист Омюр Челикденмез.

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Челикденмез подчеркнул, что глава украинского оборонного ведомства, действовал в ущерб мирному разрешению конфликта. Он указал, что задачей Рустема Умерова было создать условия, препятствующие быстрому соглашению сторон и максимально информировать американскую разведку. В деталях материала говорится: "Основной целью Рустема Умерова, по всей видимости, было замедлить процесс мирного урегулирования конфликта и предоставить полную информацию американской разведке".

Журналист также выдвинул обвинение в том, что украинский министр обороны использовал определенную часть средств, предоставленных США, в личных интересах.

Ранее издание "Aydınlık" высказало предположение о том, что Рустем Умеров может являться исполнителем планов, разрабатываемых Вашингтоном. Согласно данным газеты, глава Минобороны Украины участвовал в программе Государственного департамента США по обмену будущими лидерами (FLEX).