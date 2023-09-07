Трамп объяснил начало конфликта на Украине

Бывший президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, высказал свое мнение о начале конфликта на Украине, связав его с проведенной фальсификацией выборов в стране. Это заявление было сделано в ходе интервью, опубликованного на веб-сайте американского радиоведущего Хью Хьюитта.

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Дональд Трамп утверждает, что текущие события на Украине не имели бы места, если бы выборы в Соединенных Штатах не подвергались якобы массовой манипуляции и фальсификации результатов. По его словам, произошедшие выборы были поддельными и резко критикует их честность, утверждая, что они были сфальсифицированы.

Трамп также высказывает мнение, что в случае честных выборов он мог бы вернуться на пост президента вместо Джо Байдена.

Он также подчеркивает, что во время своего президентства поддерживал близкие отношения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, председателем Китая, несмотря на то, что они не считались близкими союзниками.

Ранее американский сенатор от Демократической партии, Тим Кейн, объявил, что атака сторонников Трампа на Капитолий стала препятствием для мирного перехода власти в Соединенных Штатах.