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Белый дом: снаряды с обедненным ураном не радиоактивно опасны
В США оценили радиоактивную угрозу от снарядов с обедненным ураном

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США уверяют, что снаряды с обедненным ураном, переданные Украине, не представляют радиоактивной угрозы. В официальном заявлении представителя Белого дома Джона Кирби подтверждено, что снаряды, поставленные Украине и содержащие обедненный уран, не представляют радиоактивной опасности. Эта информация стала частью обсуждения последнего пакета помощи, направленного в Киев.

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Американский чиновник подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном полностью безопасны в отношении радиационных рисков. Это решение было принято с целью усилить эффективность действий украинских вооруженных сил на поле боя.

Однако заместитель официального представителя генерального секретаря ООН, Фархан Хак, выразил свою обеспокоенность возможным использованием подобных боеприпасов в различных уголках мира.

Объявление состоялось 6 сентября, когда США выделили новый пакет помощи Украине на общую сумму 175 миллионов долларов. Помимо снарядов с обедненным ураном, в него также входят противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

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