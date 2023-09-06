США и Албания запросили заседание СБ ООН по Украине

Делегации Албании и Соединенных Штатов Америки запланировали провести заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, запланированное на пятницу, 8 сентября, по вопросу украинского кризиса. Эту информацию подтвердил авторитетный источник, работающий внутри международной организации и цитируемый агентством ТАСС.

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Источник подчеркнул, что "Албания и США успешно инициировали проведение данного заседания," подчеркивая его важность и актуальность.

Темой данного мероприятия, как ожидается, станет годовщина проведения референдумов в новых российских регионах. На заметку также стоит отметить, что на 20 сентября запланировано проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине на уровне глав делегаций. Это важное мероприятие будет проходить в течение недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, ранее представитель Албании, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в текущем месяце, Ферит Ходжа, дал ясность относительно формата заседания по Украине, запланированного на 20 сентября. По его информации, на данный момент не планируется вынесения резолюций или принятия заявлений по итогам данного заседания.

Организация Объединенных Наций уже объявила о своих планах провести заседание Совета Безопасности по Украине в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Также, возможно, в этом мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.