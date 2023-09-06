В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

Суд в Соединенных Штатах принял историческое решение по делу о штурме Капитолия, вынеся самый суровый приговор в данной категории. Как сообщает телеканал CBS, экс-главарю Proud Boys, Энрику Таррио, было назначено строгое наказание - 22 года лишения свободы за активное участие в беспорядках, разразившихся два года назад. Этот приговор, вынесенный судом столичного округа Колумбия, устанавливает новый стандарт строгости в данном деле, превышая 18 лет лишения свободы, которые были назначены другому члену Proud Boys, Итану Нордину.

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Таррио находится под стражей с момента его ареста в 2022 году. Предварительно он был признан виновным по нескольким обвинениям, включая подстрекательство к мятежу. Несмотря на физическое отсутствие Таррио в Капитолии 6 января, следствие подчеркивает, что он был ключевой фигурой в организации беспорядков, активно используя свое влияние для стимулирования насилия и его пропаганды.

Следует также отметить, что среди участников штурма Капитолия в 2021 году присутствовал украинский националист, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Азов". Его участие в мятеже было охарактеризовано как "акт мятежа Украины против Соединенных Штатов".