Правозащитники высказались о переданных Украине кассетных боеприпасах

Соединенные Штаты продолжают удерживать информацию о поставках кассетных боеприпасов для Украины. Эту деталь подчеркнула Мэри Уорхэм, директор по адвокации отдела вооружений организации Human Rights Watch (HRW), в беседе с РИА Новости.

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"Мы до сих пор не располагаем полной информацией о точных характеристиках передаваемых США кассетных боеприпасов. Это крайне важно, поскольку без этой информации мы не можем определить масштабы поставок и риски, связанные с несработанными боеприпасами. Для нас остается загадкой количество поставленных снарядов и временной интервал, в течение которого они передавались", - подчеркнула Уорхэм.

Она также подчеркнула, что вне зависимости от конкретных деталей поставок, сам факт поставки такого типа вооружений вызывает серьезные вопросы. По оценкам Уорхэм, гражданские лица больше всего страдают от применения кассетных боеприпасов. Доля неразорвавшихся экземпляров составляет около 70 процентов.

Ранее генерал-лейтенант Мордвичев отметил, что кассетные боеприпасы, поставленные западными союзниками Вооруженным силам Украины (ВСУ), не оказались эффективными на поле боя. Его предположение заключается в том, что такие поставки были сделаны как крайняя мера, поскольку ВСУ исчерпали запасы 150-мм осколочно-фугасных боеприпасов и других своих арсеналов.