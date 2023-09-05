Эрдоган указал на различие мнений России и Запада по зерновой сделке

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, высказал мнение, что существует значительное разногласие между Россией и Западом в контексте подключения к международной банковской системе SWIFT для передачи и обмена информацией, а также в вопросах страхования судов в рамках зерновой сделки. Эту позицию он озвучил в интервью телеканалу TRT Haber.

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По его оценке, именно из-за этой существенной разницы в подходах к этим вопросам, президент России Владимир Путин высказывает убеждение, что западные страны не выполняют свои обязательства перед РФ. Именно по этой причине Путин выразил несогласие с продолжением зерновой сделки и совместной работой по ее выполнению.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что из общего объема зерновой сделки в 44%, в Европу поставляется значительное количество зерна, в то время как всего лишь 14% отправляется в Африку. Этот факт означает, что у Путина возникают дополнительные сомнения относительно доверия к западным странам и их способности выполнять свои обязательства.

Ранее Эрдоган также выразил намерение возобновить зерновую сделку в ближайшем будущем.