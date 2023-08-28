Глава МИД Сербии выразил готовность встретиться с Лавровым

Глава Министерства иностранных дел Сербии, Ивица Дачич, выразил готовность провести встречу с Министром иностранных дел России, Сергеем Лавровым, до конца текущего года. Это заявление было сделано в контексте ближайших планов Дачича по посещению Москвы и обсуждению важных двусторонних тем, включая вопросы, касающиеся межправительственной комиссии. Информацию об этом распространило агентство ТАСС.

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В июне текущего года Сергей Лавров сообщил о подготовке к визиту Ивицы Дачича в Россию. Он напомнил, что предыдущий визит российской делегации в Белград был отменен из-за вмешательства стран Запада, которые оказали давление на соседние государства, чтобы не разрешать российскому самолету пролетать через их воздушное пространство.

Сейчас активно обсуждаются детали предстоящего визита Дачича, а также вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между Сербией и Россией.