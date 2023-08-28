Макрон призвал заключить новые договоры в сфере вооружений

По окончании украинского конфликта, президент Франции Эммануэль Макрон высказал необходимость заключения новых договоров в области вооружений для обеспечения безопасности европейских стран. В своем заявлении он подчеркнул, что период после завершения боевых действий на Украине должен сопровождаться созданием рамок для разнообразных видов вооружений и военной деятельности в Европе.

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Президент выразил намерение стать активным участником этих будущих соглашений и сделал акцент на важности разработки общей концепции в этом вопросе. Важно отметить, что Макрон также подчеркнул отсутствие намерения Франции прямо вмешиваться в украинский конфликт.

Помимо этого, глава французского государства объявил о намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и поделился деталями прошлых обсуждений, касающихся пересмотра геополитической структуры Европы.