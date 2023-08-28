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Еврокомиссар Бретон: Украина не сможет вступить в НАТО до завершения конфликта
В Евросоюзе вновь отсрочили вступление Украины в НАТО

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Процесс вступления Киева в состав НАТО снова столкнулся с отсрочкой. В эксклюзивном интервью телеканалу LCI, Тьерри Бретон, отвечающий за вопросы внутреннего рынка в Еврокомиссии, подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе останется недостижимой целью до завершения текущего конфликта.

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"На данный момент Украина не может быть принята в ряды НАТО из-за продолжающегося конфликта на европейской земле. Согласно статье 5 Североатлантического договора, присоединение в таких условиях приведет к вовлечению всех стран альянса в этот конфликт", - отметил Бретон.

Ранее он подчеркнул, что страны Европейского союза готовятся к возможности продолжительного хода событий на Украине. В то же время дипломат добавил, что в случае одержания Украиной победы, это, вероятно, будет результатом неимоверных военных усилий.

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