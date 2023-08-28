В США проверят тысячи пилотов на пригодность для полетов

Американские власти запланировали масштабную проверку тысяч гражданских пилотов, подозреваемых в недостаточной пригодности для осуществления полетов, информирует издание The Washington Post (WP).

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Известно, что рассмотрение касается в первую очередь бывших военных, которые умолчали перед Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) о своих пособиях по инвалидности. Столь важный шаг включает в себя множество лицензированных пилотов, среди которых обнаруживаются и те, кто имеет право управлять пассажирскими авиалайнерами.

Источник сообщает, что расследование охватило около 4,8 тысячи летчиков, предположительно давших неточную либо ложную информацию. Из этого объема уже завершены расследования по половине случаев. Примерно 60 пилотам, представлявшим потенциальную опасность для безопасности полетов, было временно запрещено совершать авиационные маршруты, пока не будет окончательно установлено соответствие их документов действительности.

Важно отметить, что министерство дел ветеранов также проводит независимое расследование в отношении данных пилотов с целью выявления возможных мошеннических действий. По факту выяснения нарушений может быть принято решение о передаче дел в ведомство юстиции для возможного возбуждения уголовных дел.

Ранее произошло авиационное происшествие в Соединенных Штатах, связанное с крушением военного самолета. Согласно данным, катастрофа произошла вблизи автомагистрали в ходе выполнения учебного полета.







