В Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки

В течение последних 24 часов, практически 2 тысячи мигрантов прибыли на итальянский остров Лампедуза на 63 лодках и судах, согласно информации из газеты Il Sole 24 Ore.

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Дополнительно уточняется, что кроме этих 1826 человек, в ночное и утреннее время субботы на остров также прибыли 519 беженцев. В настоящее время в центре временного приема и размещения мигрантов находится 3983 человека, в то время как его вместимость ограничена 400 местами.

Местные власти активно работают над распределением прибывших в различные города и регионы страны. Отмечается, что в порту Порто-Эмпедокле на Сицилии функционирует транзитный пункт, где проводится идентификация мигрантов. После этого десятки человек направляются в области Венето, Калабрия, Абруццо и другие регионы.

По предварительным данным, с начала 2023 года в Италию по морю прибыло около 100 тысяч мигрантов. Этот показатель сравним с общим числом мигрантов, зарегистрированных за весь 2022 год. В связи с этим многих из них приходится выселять из лагерей, чтобы освободить место для новых прибывающих.