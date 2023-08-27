Стало известно о рекордных пожертвованиях Трампу после его формального ареста

Бывший президент США Дональд Трамп, на данный момент являющийся кандидатом на пост главы государства, продолжает активную предвыборную деятельность, даже в условиях юридических сложностей. По информации из издания Politico, он сумел собрать внушительную сумму пожертвований для поддержки своей предвыборной кампании.

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Вчера, только за один день, Трамп смог привлечь 4,18 миллиона долларов, несмотря на свой недавний арест. Это часть общей суммы в 7,1 миллиона долларов, которую он уже собрал с момента своего формального задержания в штате Джорджия. Поддержка кандидата осуществляется, в том числе, через продажу товаров с его изображением, сделанным во время ареста. Футболки, плакаты, наклейки и другие предметы с фотографией Трампа стали популярными среди его сторонников. Стоимость варьируется от 12 до 34 долларов за единицу.

24 августа Трамп лично прибыл в Атланту, где он добровольно предстал перед местными властями в рамках дела о вмешательстве в выборы 2020 года. Его временно освободили, установив залог в размере 200 тысяч долларов. После непродолжительного пребывания в тюрьме - всего около 20 минут - Трамп покинул ее и направился в аэропорт Хартсфилд-Джексон, чтобы продолжить свою предвыборную кампанию.