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Irna: суд в Тегеране обязал США выплатить $330 млн компенсаций за попытку переворота 1980г
Иранцы не жалуются на память и не прощают ущерб

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Тегеранский международный суд признал США виновными в попытке государственного переворота в Иране 1980 года и решил взыскать с них компенсацию в размере 330 миллионов долларов. Решение было принято после представления доказательств адвокатами истцов и выжившими от событий тех лет.

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В результате судебного разбирательства была назначена компенсация в размере 30 миллионов долларов для семей жертв и пострадавших. Кроме того, США обязаны уплатить 300 миллионов долларов в виде штрафных санкций.

Событие, известное как «Переворот Ноже» или «Масочный переворот», имело место 9 июля 1980 года на военной базе Шахид Ноже в Иране. Группировка повстанцев пыталась захватить контроль над стратегическими объектами страны и свергнуть правительство Исламской Республики Иран. Попытка была успешно предотвращена силами правопорядка.

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