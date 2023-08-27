Шольц пообещал внимательно продумывать вопросы поставки оружия на Украину

Согласно заявлению канцлера Германии Олафа Шольца, будущие решения о поставках оружия будут приниматься внимательно и осмотрительно, и никакие необдуманные шаги не будут предприняты. В интервью газете "Passauer Neue Presse" он подчеркнул, что процесс принятия решений сложен, и германские действия будут согласованы с интересами страны.

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Отвечая на вопрос о возможной поставке оружия Киеву, канцлер отметил, что такие решения принимаются с особым вниманием и что все союзники, включая Германию, окажут помощь Украине в соответствии с их возможностями.

Тем временем, Тор Барфус, обозреватель газеты "Welt", выразил мнение, что сомнения канцлера Олафа Шольца по поводу поставки ракет Taurus для Украины могут нанести вред как Германии, так и Украине. Он подчеркнул, что долгие колебания в принятии решений создают негативное влияние на Украину, которая нуждается в поддержке для обеспечения своей безопасности.