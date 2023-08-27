В столице Судана начались бои со взрывами

В столице Судана, Хартуме, начались бои, сопровождаемые мощным взрывом возле склада боеприпасов. Информацию об этом предоставило издание Al Arabiya.

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Согласно имеющимся данным, в Хартуме вновь разгорелся конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). В ходе инцидента армейские войска атаковали склад боеприпасов и другие объекты, принадлежащие СБР.

Следует подчеркнуть, что СБР – это не только военное подразделение, но и племенная структура, обладающая значительным вооружением. Их борьба за влияние и власть конкурирует с регулярной армией в Судане.

В апреле 2023 года конфликт между армией и СБР перерос в серию уличных боев с использованием тяжелой боевой техники.