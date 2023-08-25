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Лавров: в БРИКС выступили за сохранение названия после вступления новых стран
Лавров рассказал о названии БРИКС после вступления новых стран

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Все страны БРИКС высказали свою поддержку сохранению текущего названия этой организации после принятия новых членов и не рассматривали альтернативные варианты. Согласно заявлению главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, которое передает агентство ТАСС: "Все высказались за сохранение наименования. Это уже превратилось в бренд, и ни один из только что вступивших в ряды БРИКС новых членов не предложил другое наименование. Все осознают, что наилучшим решением будет сохранить статус-кво. Это подчеркнет непрерывность нашей деятельности", — подчеркнул дипломат.

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Ранее лидеры стран-членов объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) достигли соглашения о приеме шести новых членов — Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Эфиопии. Они получат полноправное членство в организации с 1 января 2024 года и примут участие в следующем саммите в этом статусе.

Исходный формат сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией и Китаем возник в 2006 году. Термин "БРИК", аналогичный английскому слову "кирпич" ("brick"), был предложен британским экономистом Джимом О'Нилом в 2001 году. В 2010 году акроним был изменен на "БРИКС" с присоединением Южной Африки (буква "с" взята из английского названия страны — South Africa).

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