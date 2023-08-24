В КНДР обвинили США в развязывании ядерной катастрофы на Украине

Северокорейские источники выразили беспокойство по поводу передачи США украинским военным истребителей F-16, называя это действие потенциальным инициатором ядерной катастрофы. Они также заявили, что Соединенные Штаты не имеют права критиковать Москву и Пхеньян за их сотрудничество в военно-технической сфере.

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Ранее в Белом доме выразили беспокойство по поводу сотрудничества между Россией и КНДР. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что особенно беспокоит потенциал совместных разработок Москвы и Пхеньяна в области ракетных технологий. Американские власти видят в этом потенциальную угрозу и стараются следить за развитием событий.







