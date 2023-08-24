Командир «Ахмата» назвал получивших выгоду от крушения самолета Пригожина

Экспертное мнение командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова указывает на потенциальную выгоду для США и Франции в связи с катастрофой бизнес-джета, владельцем которого был бизнесмен Евгений Пригожин. В его Telegram-канале было подчеркнуто, что инцидент произошел в уязвимый момент для России, когда на Африканском континенте разворачивались важные события, и компания "Вагнер" играла важную роль в поддержании стабильности в интересах России.

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Алаудинов предположил, что удаление Пригожина могло бы способствовать реализации определенных стратегических целей, таких как ослабление влияния России в Африке и создание хаоса на ее территории. Он выразил убеждение, что в данном контексте Франция лишилась влияния, а США потеряли возможность контролировать ситуацию. Кроме того, он подчеркнул, что существует множество потенциальных врагов России в регионе.

Сам инцидент произошел вечером 23 августа, когда бизнес-джет Embraer, выполнявший маршрут Москва — Санкт-Петербург, разбился в районе поселка Куженкино Тверской области. В летательном аппарате находились десять человек, включая Пригожина и ключевого командира "Вагнер" Дмитрия Уткина. К сожалению, никто из них не выжил.

По свидетельствам очевидцев, перед катастрофой были слышны два громких взрыва. Пока рассматриваются различные версии происшедшего, включая пилотажные ошибки, технические неполадки и возможное внешнее воздействие. Однако одним из вариантов также является возможность заложения бомбы в отсек шасси самолета.