В Германии заявили о зацикленности Запада на поставках оружия Украине

Рюдигер Людекинг, бывший представитель Германии при ООН и ОБСЕ, оценил поставки оружия Украине со стороны Запада. В своей статье в газете "Cicero" он выразил недовольство этой практикой. Людекинг отметил, что страны Запада, сконцентрировавшись на вооружении Украины, упускают из виду другие пути разрешения конфликта. Он предложил искать дипломатические способы выхода из кризиса.

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Людекинг подчеркнул, что основная проблема в подходе Запада заключается в том, что они требуют от Украины военной победы, прежде чем рассматривать дипломатические альтернативы. Этот подход, по мнению экс-дипломата, демонстрирует высокомерие. Он также упомянул, что инициативы Китая и стран Юга в направлении мира остаются незаслуженно незамеченными.

Относительно поставок истребителей F-16 Украине, Людекинг сравнил это с предыдущими поставками танков Abrams. Он подчеркнул, что даже танки Abrams не смогли обеспечить успешное контрнаступление ВСУ. Такое же критическое мнение было высказано и в Германии, где депутат Сара Вагенкнехт из Левой партии обвинила Запад в превышении "красной линии" в прокси-конфликте с Россией.







