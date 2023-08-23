Путин заявил о попытках помешать России поставлять зерно и удобрения за рубеж

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, выразил глубокую тревогу в связи с активным противодействием со стороны внешних сил российским экспортным операциям, касающимся зерна и удобрений. Он также выделил, что текущие санкционные ограничения, введенные западными странами, наносят существенный ущерб снабжению продовольствием.

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Сообщение об этом было опубликовано агентством ТАСС. В ходе своего официального заявления, глава государства подчеркнул, что Россия сталкивается с намеренными преградами, созданными для зерновых и удобрений на международных рынках, при этом осуждая лицемерие и обвинения, предъявляемые в адрес России в контексте сложившейся ситуации на мировом продовольственном рынке.

В свете этого, Владимир Путин прояснил ситуацию вокруг реализации важной зерновой сделки, которая была инициирована совместно с Секретариатом Организации Объединенных Наций. Целью данного соглашения было обеспечение глобальной продовольственной безопасности, смягчение угроз голода и поддержка стран с ослабленной экономикой.

Президент также подчеркнул, что санкции в значительной степени ухудшают условия логистики, страхования и финансовых транзакций, что влечет за собой дополнительные трудности.

Важно отметить, что Россия приняла решение прекратить выполнение зерновой сделки с 17 июля текущего года. Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, многократно подчеркивал, что часть условий данного соглашения, связанная с ожиданиями со стороны России, остается невыполненной.