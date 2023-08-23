ООН начала сбор средств для Украины на зиму

Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Стефан Дюжаррик, объявил на брифинге о начале сбора средств в объеме нескольких сотен миллионов долларов совместно с гуманитарными партнерами для Украины, с целью оказания помощи в зимний период. Дюжаррик подчеркнул, что данная инициатива направлена на оказание поддержки более чем 1,3 миллиону человек в предстоящие зимние месяцы.

реклама

Согласно его словам, предоставляемая помощь будет включать в себя проведение ремонтных работ в жилых зданиях, расположенных недалеко от линии фронта, а также обеспечение граждан одеждой и отопительными устройствами.

Ранее Европейский союз уже предоставил Украине дополнительный транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро.