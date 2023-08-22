На Западе отказались отправлять своих пилотов F-16 для участия в боях на Украине

Западные страны отказываются направлять своих пилотов на истребителях F-16 для участия в боевых действиях на Украине до тех пор, пока украинские летчики не завершат обучение по пилотированию самолетов НАТО. Эту информацию сообщает британская газета The Times, ссылаясь на свой высокопоставленный военный источник в США.

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«Считаю маловероятным, что это осуществимо, учитывая необходимые стандарты подготовки и опыт, необходимый для управления F-16», - отметил собеседник издания, комментируя идею о направлении на Украину вышедших на пенсию пилотов НАТО с целью участия в боевых операциях.

Важно отметить, что Нидерланды и Дания уже дали согласие поставить Украине истребители F-16. На данный момент известно о поставке 42 таких самолетов. Глава Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен пояснил, что использование украинской стороной истребителей будет ограничено территорией Украины. Это ограничение применяется ко всем видам вооружений НАТО, передаваемых Вооруженным Силам Украины.