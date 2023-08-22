В Турции прокомментировали возможную дату встречи Путина и Эрдогана

Встреча президента Российской Федерации, Владимира Путина, и главы Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована на сентябрь, пока не имеет точной даты. Информацию об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации турецкого лидера.

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Согласно этому источнику, на данный момент идут переговоры между турецкими и российскими ведомствами, связанные с планируемым визитом. Возможно, некоторые детали станут более ясными в результате анонсированной вчера поездки главы МИД Турции, Хакана Фидана, в Россию.

Собеседник также отметил, что пока еще нет определенности относительно места проведения встречи между двумя лидерами. В то же время, он не исключает возможности того, что переговоры могут состояться на территории России.

Ранее, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул свое намерение провести встречу с Владимиром Путиным лично. Он также добавил, что планирует провести переговоры в сентябре, несмотря на то, что в этом же месяце пройдут мероприятия, такие как саммит "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США.