Генсек ООН Гутерриш принял предложение посетить саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Генсек ООН Антониу Гутерриш принял приглашение на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Сообщает об этом ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика.

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"Мы находимся в сложном периоде, и саммит БРИКС приобретает особую важность, объединяя ключевых международных игроков. Приглашение было с радостью принято генеральным секретарем, который планирует использовать это событие для передачи важных посланий", - подчеркнул Дюжаррик.

По словам министерства иностранных дел ЮАР, на встречи в рамках саммита БРИКС приглашены представители более 60 стран. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отправил приглашение лидерам 67 стран и 20 организациям для участия в мероприятиях.

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит лично, избегая риска ареста по ордеру Международного уголовного суда. Он примет участие в мероприятиях дистанционно, а российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.