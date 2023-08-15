РБК: Путин будет участвовать в работе саммита БРИКС онлайн

Лидеры пяти стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - соберутся на личной встрече в рамках предстоящего саммита. Эта информация была официально подтверждена Анилом Суклалом, представителем ЮАР в БРИКС. Однако, стоит отметить, что Президент России Владимир Путин примет участие в ключевых сессиях мероприятия посредством видеосвязи.

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Главный ивент - саммит БРИКС - запланирован на период с 22 по 24 августа, причем наиболее важные события намечены на 23 августа. В этот день планируются провести как открытые, так и закрытые сессии, в ходе которых руководители пяти стран обсудят ключевые вопросы мировой политики, сферы экономического сотрудничества и мировой безопасности.

Интересно, что Президент России Владимир Путин будет принимать активное участие в саммите, несмотря на его удаленное расположение. Он будет подключен к двум сессиям мероприятия - вечерней встрече 22 августа и как закрытой, так и открытой сессиям 23 августа. Кроме того, Путин будет содействовать разработке итоговой декларации саммита.

Не следует также забывать о роли, которую сыграл Международный уголовный суд (МУС) во всей этой ситуации. Ранее, весной, был выдан ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Однако, в связи с тем, что ЮАР ратифицировала Римский статут, основополагающий для МУС, было принято решение допустить участие президента России в саммите в онлайн-режиме.

Кроме всего прочего, важно отметить позицию ЮАР относительно места БРИКС и G7 в мировой политике. Согласно заявлению Анила Суклала, представителя ЮАР в БРИКС, БРИКС не создавался для соревнования с G7 или другими международными организациями, а скорее для продвижения сотрудничества и координации на глобальном уровне.