Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
В ЮАР рассказали о формате участия Путина в саммите БРИКС
РБК: Путин будет участвовать в работе саммита БРИКС онлайн

реклама

Лидеры пяти стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - соберутся на личной встрече в рамках предстоящего саммита. Эта информация была официально подтверждена Анилом Суклалом, представителем ЮАР в БРИКС. Однако, стоит отметить, что Президент России Владимир Путин примет участие в ключевых сессиях мероприятия посредством видеосвязи.

реклама

Главный ивент - саммит БРИКС - запланирован на период с 22 по 24 августа, причем наиболее важные события намечены на 23 августа. В этот день планируются провести как открытые, так и закрытые сессии, в ходе которых руководители пяти стран обсудят ключевые вопросы мировой политики, сферы экономического сотрудничества и мировой безопасности.

Интересно, что Президент России Владимир Путин будет принимать активное участие в саммите, несмотря на его удаленное расположение. Он будет подключен к двум сессиям мероприятия - вечерней встрече 22 августа и как закрытой, так и открытой сессиям 23 августа. Кроме того, Путин будет содействовать разработке итоговой декларации саммита.

Не следует также забывать о роли, которую сыграл Международный уголовный суд (МУС) во всей этой ситуации. Ранее, весной, был выдан ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Однако, в связи с тем, что ЮАР ратифицировала Римский статут, основополагающий для МУС, было принято решение допустить участие президента России в саммите в онлайн-режиме.

Кроме всего прочего, важно отметить позицию ЮАР относительно места БРИКС и G7 в мировой политике. Согласно заявлению Анила Суклала, представителя ЮАР в БРИКС, БРИКС не создавался для соревнования с G7 или другими международными организациями, а скорее для продвижения сотрудничества и координации на глобальном уровне.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
18
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
23
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
32
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
5
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
9
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
5
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
4
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
3
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
19
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
9
Энтузиаст создал ПК в виде космического корабля, используя тематику Starfield
+
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
МИД Алжира напомнил ECOWAS о событиях в Ливии и призвал Запад "учиться на ошибках"
+

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
51
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
32
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
9
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
+
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

Майя Леонтьева
21:08
Обзор смартфона без смартфона. Круто )))
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
Андрей Люблинский
21:04
Вот именно научила история поляков,что надо надеяться только на себя.чтоб не напали сново с двух сторон как в39
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Евгения Маевская
20:54
Ну не учит их история ничему.
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Товарищ Ким
20:31
"Или "властители матрицы", которых никто не называет." Почитайте: "Исповедь экономического убийцы". Сразу возникнут параллели, Украину выворачивали мехом внутрь, последние 25 лет. Плодородные земли, д...
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
Показывал 3_14sUn
20:30
Про этого добровольца уже на ютубе ролик есть: https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo&ab_channel=WaytoblueRussia
WhatsApp получит сгенерированные ИИ стикеры
Надежда Мигулина
20:20
Мечтать не вредно , как они себе это представляют что им дадут приблизится к шахтам типа голливудских блокбастеров толь в реальальности отгребут по полной .
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Показывал 3_14sUn
20:14
А Пригожину такую медаль за аналогичные действия во время похода на Москву дадут?
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
Вадим Кудрявцев
20:09
как бы там вообще нихрена не остается кроме Западени и Винницкой
Начштаба НАТО считает, что для членства в НАТО Киеву необходимо отдать часть своих территорий России
Dobpelkopf
20:06
Турбоговноед, смени методичку. С вежливым куда интереснее было. Тебе до него, как до луны ползком.
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
daimos
19:54
Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Одесса помимо того, что у нас в конституции.
Начштаба НАТО считает, что для членства в НАТО Киеву необходимо отдать часть своих территорий России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем