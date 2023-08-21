Риттер также подчеркивает, что для достижения устойчивого мира в регионе необходимо учесть и включить в диалог интересы Российской Федерации





Решение Украины прекратить дальнейшие переговоры с Россией представляет собой шаг, который может повлечь за собой существенные и далеко идущие последствия. Согласно мнению выдающегося бывшего американского разведчика Скотта Риттера, высказанному в ходе эксклюзивного интервью журналисту Гарланду Никсону и опубликованному на платформе YouTube, данное решение может кардинальным образом повлиять на ситуацию в регионе.

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Анализ Риттера подчеркивает, что, если Киев утвердит позицию исключения России из диалога, возможны серьезные долгосрочные последствия. Украинская армия, в этом сценарии, подвергнется риску полного уничтожения, а внутренние социополитические напряжения на территории страны могут выйти на критический уровень.

Эксперт строит предположение, что подобный эскалационный ход может инициировать внутренние потрясения в Украине, способные нарушить стабильность нынешнего правительства, руководимого президентом Владимиром Зеленским.

Риттер также подчеркивает, что для достижения устойчивого мира в регионе необходимо учесть и включить в диалог интересы Российской Федерации.

Ранее бывший разведчик США выразил мнение о том, что президент Зеленский несет ответственность за потерю жизней граждан своей страны. По его оценке, требования Запада сыграли свою роль и Украина получила более чем 400 тысяч жертв. Это в основном связанно с неудачными маневрами в контексте натовской инициативы.