Как обычно, что-то пошло не так

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Рэй Макговерн, высказал резкую критику в адрес Джо Байдена, президента Соединенных Штатов, за его утверждение о поражении России в специальной операции. Это произошло во время обсуждения на YouTube-канале "Judging Freedom", где ведущий Эндрю Наполитано напомнил о фразе, произнесенной главой государства.

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Рэй Макговерн выразил саркастическое удивление: "Ваш руководитель заявил, что Путин 'потерпел поражение' в этом конфликте и неоднократно повторил это утверждение. Вопрос: не ведает ли правая рука о действиях левой, или, в данном случае, Джейк Салливан понял, что на самом деле происходит, и столкнулся с реальностью?"

Он также отметил, что аналогичные прогнозы делали глава ЦРУ Билл Бернс и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому были предъявлены обвинения в потерях среди граждан своей страны. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад требует от украинского лидера "пожертвовать" более чем 400 тысяч украинцев в этой "неудачной натовской игре".