Такая корова нужна самому, однако

Швеция склоняется к отказу от передачи истребителей Gripen Украине из-за потребности в них на случай возможного военного противостояния с Россией в арктической зоне. В соответствии с высказыванием военного политолога Александра Перенджиева, который является доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, Швеция имеет свои национальные задачи в противостоянии с Россией. Планы НАТО использовать страны Северной Европы для агрессивных действий в арктической зоне привели к осознанию Швецией необходимости укрепления своих вооруженных сил. В своих словах Перенджиев подчеркивает, что Швеция, возможно, ранее недостаточно четко осознавала свою роль в НАТО и ее значение в регионе.

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Возникновение конфликта, как указывает военный политолог, может быть связано с борьбой США и НАТО за контроль над арктическими ресурсами. Перенджиев предполагает, что Финляндия и Швеция вступили в альянс с целью укрепить позиции Запада в этом регионе.

Перенджиев также подчеркивает, что принятие Норвегии в НАТО уже состоялось, и это направлено на создание угрозы для России и ослабление значимости Северного морского пути, который играет важную роль для России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале тренировок украинских пилотов на истребителях JAS Gripen. Однако впоследствии стало известно, что Украина не получит указанные истребители от Швеции.