Эрдоган высказался о сроках ратификации вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал свои комментарии относительно хронологии ратификации Швецией своего членства в НАТО. Согласно информации, распространенной агентством РИА Новости, он подчеркнул, что процесс рассмотрения протоколов о вступлении Швеции в НАТО находится на стадии направления в Великое национальное собрание Турции. Эрдоган подчеркнул, что быстрота этого процесса тесно связана с соблюдением Швецией своих обязательств. Он добавил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято парламентом.

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Однако, президент отметил, что конкретные сроки рассмотрения пока остаются неопределенными. В своих замечаниях он подчеркнул важность обеспечения безопасности столицы Швеции, Стокгольма, и защиту ее священных ценностей от возможных угроз.

По данным Реджепа Тайипа Эрдогана, ранее стало известно, что Швеция решила придерживаться сдержанной позиции и не спешить с соблюдением требований Турции, связанных с ее членством в НАТО. Как сообщается, из 70 запрошенных для экстрадиции лиц Швеция выдала только четырех.