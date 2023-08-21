Китай занимает осторожную и ответственную позицию по вопросам, касающимся экспорта вооружений

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Китайской Народной Республики, Ван Вэньбинь, опроверг информацию о поставках компонентов для российской оборонной промышленности. Эта информация была подтверждена агентством ТАСС.

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Представитель МИД подчеркнул, что Китай придерживается осторожной и ответственной позиции по вопросам экспорта вооружений. Он также отметил, что страна активно способствует снижению напряженности на Украине.

Заявление было сделано в ответ на запрос украинского журналиста, связанный с информацией о поставках Россией компонентов для производства вертолетов и беспилотных аппаратов, распространенной западными СМИ. Ван Вэньбинь выразил недовольство фактом распространения ложной информации и подчеркнул, что некоторые медиа занимаются фальсификацией и клеветой относительно характера торговых отношений с Россией.

Ранее представители Китая высказали сомнения в способности Вооруженных сил Украины прорваться сквозь российскую оборону. Аналитик Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета, Цуй Хэн, отметил, что силы Украины не обладают достаточной мощью для осуществления фронтального прорыва.