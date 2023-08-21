В частности, посол упомянул введение потолка цен на нефть

Посол по особым поручениям, представляющий Россию в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), Марат Бердыев, выразил свою тревогу по поводу использования антирыночных мер западных стран в отношении России. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что такие действия, включая установление верхних пределов цен на нефть и несбалансированную макроэкономическую стратегию, способствовали дестабилизации мировых энергорынков и резким колебаниям цен, что негативно повлияло на энергобезопасность.

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Бердыев также отметил, что западные государства ранее применяли неправомерные ограничения в отношении других стран, таких как Иран, Венесуэла и Сирия. Он также подчеркнул неразрешенность взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". В этом контексте он подчеркнул растущие риски для энергетического сектора.

Ранее Анатолий Антонов, российский посол в США, назвал неудачной санкционную политику американских властей в отношении России. Он отметил, что попытки разрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет страны оказались неуспешными.