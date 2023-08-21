Министр финансов ФРГ Линднер предложил предоставить Украине €5 миллиардов в год

Глава Федерального министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер объявил о предложении о предоставлении Украине стабильной военной помощи в размере пяти миллиардов евро. Это заявление было сделано в рамках Дня открытых дверей правительства Германии в Берлине, где министр участвовал в дискуссии с гражданами.

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Линднер подчеркнул, что ранее ФРГ уже выделила Украине 22 миллиарда евро, включая военную и гуманитарную помощь, а также расходы на прием и размещение беженцев.

Кристиан Линднер подробно изложил, что он предложил бюджетным законодателям в бундестаге включить в план выделение пяти миллиардов евро ежегодно на поддержку военных мероприятий. Он подчеркнул важность поддержки Украины в контексте текущей ситуации.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что немецкие военные не присутствуют и не планируют присутствовать на территории Украины, однако он подчеркнул намерение Германии продолжать оказывать поддержку Киеву как в военной, так и в финансовой сферах.