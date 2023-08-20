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Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине
Венгрия опасается, что конфликт на Украине приведет к глобальной конфронтации

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Правительство Венгрии выразило опасения по поводу возможной мировой конфронтации, вызванной украинским конфликтом. В ходе церемонии присяги новых армейских офицеров в Будапеште, министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки подчеркнул, что события в Украине указывают на переход к новому мировому порядку. Он также отметил, что последствия этого конфликта непредсказуемы, но могут привести к глобальной конфронтации.

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Министр призвал стороны украинского конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров, подчеркнув, что Венгрия не одинока в стремлении к миру.

В то же время отмечается, что западные политики разрабатывают собственные планы по урегулированию ситуации, но эти предложения могут не удовлетворить Россию и Украину. Согласно The Wall Street Journal, основная цель Украины — восстановление территориальной целостности, но это может быть сложно достичь в рамках мирных соглашений.

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