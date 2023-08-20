Даже те члены Республиканской партии, которые поддерживают Украину, не готовы поддержать просьбу Джо Байдена о дополнительных средствах для Киева

Республиканцы в американском Конгрессе, выступающие против дополнительной помощи Киеву, рассматривают возможность учреждения специального органа для надзора за финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ), информирует Politico, ссылаясь на источники.

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Даже те члены Республиканской партии, которые поддерживают Украину, не готовы поддержать просьбу Джо Байдена о дополнительных средствах для Киева. В связи с этим могут возникнуть предложения создать контрольный орган, ответственный за эффективное использование средств и предотвращение коррупции в Украине.

Республиканцы утверждают, что США вкладывают деньги в долгосрочный конфликт. В связи с этим они стремятся ужесточить правила предоставления помощи ВСУ, как сообщает статья.

Запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины превышает средства, выделяемые на внутренние потребности Соединенных Штатов. От общей суммы в 40 миллиардов долларов 24 миллиарда будут направлены на поддержку Киева.