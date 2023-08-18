Не смеют крылья черные над родиной летать

Северная Корея поднимает истребители в ответ на нарушение своей экономической зоны американским разведывательным самолетом. Это произошло в четверг, 17 августа, и вызвало недовольство со стороны Пхеньяна. Ситуация возникла накануне саммита США, Южной Кореи и Японии, который запланирован в резиденции американского президента Джо Байдена.

реклама

Представитель Генерального штаба Корейской народной армии отметил, что северокорейские военные подняли свои самолеты, чтобы ответить на «опасную военную провокацию», совершенную американским разведывательным самолетом. Теперь Северная Корея рассматривает возможные шаги в ответ на подобные происшествия в будущем.

Член южнокорейского парламента Ю Сан Бом предупредил о возможности агрессивных действий со стороны Северной Кореи, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты, во время саммита с участием США, Южной Кореи и Японии.

Напомним, в мае текущего года Северная Корея попыталась безуспешно запустить спутник-шпион в космос, что было признано серьезной неудачей