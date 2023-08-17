Турция не ведет никакой другой деятельности, кроме усилий по возобновлению зерновой сделки

Турецкая фокусировка на возобновлении зерновой сделки, вместо создания альтернативных маршрутов для зерна, подтверждена источником в министерстве национальной обороны Турции, как сообщает издание Star, со ссылкой на РИА Новости.

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По информации, полученной из Турецкого источника, акцент делается именно на восстановлении зерновой сделки. Проект "Соглашение о зерновом коридоре" продемонстрировал свою эффективность, поставив за год около 33 миллионов тонн зерна в нуждающиеся страны.

Собеседник также подчеркнул, что другие страны занимаются поиском альтернативных маршрутов для украинского зерна, однако конкретные детали пока не разглашаются. Однако существует проблема обеспечения безопасности судов при их проходе через турецкие территориальные воды.

В предыдущих заявлениях из Турции отмечалось, что гарантируется безопасность судов с украинским зерном при прохождении Босфора и Дарданелл. Пока не появилось информации о выходе судов из украинских портов после отмены зерновой сделки.