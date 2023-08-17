Посольство США подтвердило разговор Блинкена с Полом Уиланом
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Посольство США в России подтвердило, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом, который был осужден за шпионаж в России. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По словам представителя посольства, разговор между Блинкеном и Уиланом состоялся 16 августа. Он подтвердил факт общения между ними. Согласно брату Пола Уилана, Дэвиду, в ходе разговора с государственным секретарем возможно были обсуждены личные и деликатные вопросы.
Источник из дипломатических кругов, близкий к телеканалу CNN, поделился информацией о разговоре. Согласно ему, Блинкен выразил поддержку Уилану и заверил его в том, что американские власти активно работают над его возвращением на родину.
Пол Уилан был приговорен к наказанию за шпионаж в России в 2018 году и сейчас находится в мордовской колонии, где он отбывает свой срок.
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