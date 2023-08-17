Посольство США в России подтвердило, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом, который был осужден за шпионаж в России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам представителя посольства, разговор между Блинкеном и Уиланом состоялся 16 августа. Он подтвердил факт общения между ними. Согласно брату Пола Уилана, Дэвиду, в ходе разговора с государственным секретарем возможно были обсуждены личные и деликатные вопросы.

Источник из дипломатических кругов, близкий к телеканалу CNN, поделился информацией о разговоре. Согласно ему, Блинкен выразил поддержку Уилану и заверил его в том, что американские власти активно работают над его возвращением на родину.

Пол Уилан был приговорен к наказанию за шпионаж в России в 2018 году и сейчас находится в мордовской колонии, где он отбывает свой срок.