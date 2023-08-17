В США допустили асимметричный обмен Гершковича

Согласно информации из газеты The Wall Street Journal, США рассматривают возможность асимметричной сделки с Россией, которая предполагает обмен нескольких подозреваемых в хакерстве на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана. Американские чиновники уточнили, что США готовы рассмотреть данную сделку в случае её предложения со стороны Москвы.

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В настоящее время Россия пока не проявила инициативы к началу переговоров о возможном обмене. Тем не менее, источники газеты сообщили, что Вашингтон оставляет открытой дверь для дальнейших обсуждений на эту тему.

Ранее США выразили готовность к сотрудничеству с Россией по вопросу возвращения журналиста Эвана Гершковича. Несмотря на существующие разногласия между двумя странами, они продолжают совместные усилия по возвращению обвиняемого в шпионаже журналиста. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.