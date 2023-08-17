Турция стронг. Однако, это не точно

Турецкая республика приняла решение взять в аренду на продолжительный срок – 99 лет – порт Хомс, находящийся на северо-западе Ливийской территории. Это значимое событие было подтверждено источниками, на которые ссылаются в новостях телеканала TGRT.

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Главная цель этой инициативы – создание мощной военной базы в стратегически важном местоположении. Возможность размещения военной базы в Хомсе позволит Турции укрепить свой суверенитет и геополитическое влияние в Восточном Средиземноморье. Этот шаг также обеспечит более надежный контроль над турецкими территориальными водами и защиту морских путей для торговых судов.

Ожидается, что военная база будет служить платформой для размещения турецких боевых беспилотных летательных аппаратов и передовых систем противовоздушной обороны. Это дополнительно повысит обороноспособность Турции в регионе и усилит её влияние на международной арене.

Помимо этого, ранее было объявлено о заключении договора в сфере обороны между Турцией и Казахстаном. Подробности соглашения пока остаются конфиденциальными. Тем не менее, известно, что документ предполагает сотрудничество в разработке и строительстве морских транспортных средств, коммерческих судов, а также боевых кораблей, предназначенных для флота Казахстана.