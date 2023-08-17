Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери

Отставной офицер Вооруженных сил США, Дэниел Дэвис, в своей статье для 19Fortyfive подчеркнул, что украинские войска не обладают достаточной силой для того, чтобы одержать победу в противостоянии с Российской армией на поле боя. Вместо этого, он предлагает заморозить конфликт, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий.

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По мнению Дэвиса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже понесли значительные потери, и в настоящее время стране будет трудно восстановить свой боевой потенциал, аналогичный тому, что она имела до начала контрнаступления. В этой связи, он призывает Киев примириться с текущей реальностью и начать переговоры о завершении конфликта.

Статья также подчеркивает, что Дэвис призывает президента Украины Владимира Зеленского не отрицать "болезненную реальность". Он также напоминает о больших инвестициях со стороны Соединенных Штатов в ВСУ и считает, что пришло время осознать, что ожидаемый уровень отдачи от этих инвестиций не достигнут.

Политолог Василий Кашин также выразил свою точку зрения, указав на ряд ошибок в тактике военного командования Украины, которые привели к неудачному результату контрнаступления.