Мэтью Хо заявил об отказе США ВСУ в новой технике из-за угрозы раскрыть секреты

Ведущий американский военный эксперт и ветеран войны в Ираке, Мэтью Хо, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom, где рассказал о причинах отказа поставлять Украине новейшее вооружение.

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По мнению Хо, главной опасностью является возможность, что переданная техника может попасть в руки не только России, но и Китая. Специалист подчеркнул, что КНР способны воспользоваться секретными техническими характеристиками и использовать их в своих интересах.

Американские власти решили не поставлять Украине танки Abrams, так как эта военная техника содержит высококлассные технические решения и инновации в области бронетехники. Эксперт указал, что в связи с этим решением, в Киев скоро будут отправлены старые модели M1A1, предназначенные для более ранних конфликтов.

«Мы не можем рисковать тем, что секреты нашей военной техники окажутся в руках наших потенциальных противников. Броня на танках Abrams представляет собой строго охраняемый секрет, и мы не хотим, чтобы эта информация стала известной другим нациям», - пояснил Хо.

Эксперт также привел пример с ракетами HIMARS, управляемыми с помощью спутниковой системы GPS, которые российские войска научились успешно нейтрализовывать.

Администрация США ранее одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams, но с приложенными мерами предосторожности. Начальник отдела закупок американской армии, Даг Буш, подтвердил, что кроме танков, в поставку также будут включены боеприпасы, запасные части и оборудование для обслуживания и ремонта.