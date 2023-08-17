Что еще бывший французский президент заявил о будущем Киева

Бывший президент Франции, Николя Саркози, высказал мнение о возвращении Крыма к Украине в интервью газете Le Figaro. Саркози отметил историческую принадлежность полуострова к России до 1954 года и подчеркнул, что многие жители Крыма считают себя русскими. Он отметил, что идея возврата Крыма в состав Украины является иллюзией.

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Саркози предложил провести референдум в республике под международным наблюдением для определения ее статуса. Он также высказал мнение о проведении аналогичных референдумов в регионах России, таких как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Относительно политического будущего Украины, Саркози сомневается в ее членстве в Европейском союзе, отмечая, что страна не соответствует необходимым критериям для вступления. Он также подчеркнул важность для Украины оставаться нейтральным государством, связующим звеном между Западом и Востоком.

Саркози призвал Евросоюз к дипломатическому пути в разрешении конфликта на Украине, подчеркивая необходимость обсуждений и переговоров для нахождения приемлемых решений. Он предупредил о возможности ухудшения ситуации на Украине в любой момент.

В прошлом году Саркози раскритиковал роль Европейской комиссии в принятии решений относительно Украины и подчеркнул зависимость Евросоюза от США. Саркози выразил опасения по поводу увеличения военных действий и закупок оружия, считая, что Европа находится на грани кризиса.

Таким образом, бывший президент Франции подчеркнул сложность политической ситуации в регионе и призвал к дипломатическим усилиям для нахождения решения.